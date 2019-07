Aujourd’hui, le Canada célèbre son 152e anniversaire.

Bien que les signatures de toutes les provinces ne figurent toujours pas sur la constitution, des Canadiens d’un océan à l’autre fêteront leur nation dans le calme.

Voici 19 personnes célèbres qui risquent de faire voler l'unifolié, à la surprise de certains d’entre vous:

Seth Rogen

AFP

L’acteur, producteur, auteur et réalisateur Seth Rogen a vu le jour en 1982 à Vancouver, où il a vécu jusqu’à l'âge de 16 ans. Cela explique probablement sa passion pour la marijuana. Rogen ne se gêne pas pour faire référence au «great white north» dans ses comédies déjantées.

Keanu Reeves

AFP

Né à Beyrouth d’une mère britannique et d’un père hawaïen, Keanu Reeves a déménagé au Canada à l’âge de cinq ans. Dès son jeune âge, il s’est intéressé au théâtre, et aujourd’hui, il est une des vedettes hollywoodiennes les plus en vue (notamment grâce à la série John Wick).

Rachel McAdams

AFP

Peu de personnes peuvent se vanter d’avoir fait pleurer plus de gens que Rachel McAdams (on parle bien ici de sa performance dans le film The Notebook). L’actrice qui soufflera ses 41 bougies cette année est née à London en Ontario.

Ryan Gosling

AFP

Parlant de The Notebook, Ryan Gosling, l’homme avec qui le sujet du paragraphe précédent a partagé un baiser passionné sous la pluie est aussi originaire de London, mais de parents d’origine canadienne-française.

Ellen Page

AFP

Celle qui a donné vie au volubile personnage de Juno dans le film du même nom est née à Halifax, en Nouvelle-Écosse en 1987. Ces jours-ci, on peut voir Ellen Page dans les séries Netflix Tales of the City et Umbrella Academy.

Will Arnett

Adriana M. Barraza/WENN.com

Will Arnett, acteur connu pour sa voix rocailleuse, est originaire de la ville des Raptors et de la tour du CN. On le reconnaît pour son interprétation du vlimeux GOB dans Arrested Development ainsi que le triste personnage de la série Bojack Horseman.

deadmau5

AFP

En plus d’être connue pour ses chutes, la ville de Niagara Falls peut se vanter d’être le lieu d’origine de Joel Thomas Zimmerman, aka deadmau5, un des DJs les plus connus du monde. Si vous ne reconnaissez pas son visage, c’est parce qu’il porte habituellement un gros masque de souris.

Jim Carrey

AFP

L’homme qu’on surnomme affectueusement rubberface est né à Newmarket en Ontario par un froid matin de janvier en 1962. Depuis, Jim Carrey est devenu l’un des acteurs les plus connus du monde. Il fut même le premier à être payé 20 millions de dollars pour un rôle pour le classique sous-estimé The Cable Guy.

Ryan Reynolds

Ivan Nikolov/WENN.com

Ryan Reynolds fait partie du groupe sélect de comédiens qui ont tenu la vedette dans des films basés sur l’univers Marvel et sur DC. Celui qui incarne Deadpool ainsi que le Green Lantern vient de Vancouver.

Cobie Smulders

AFP

On sait tous que le personnage de Robin Scherbatsky dans la série How I Met Your Mother est canadienne. Mais saviez-vous que Cobie Smulders, l’actrice derrière le rôle, l’est aussi? Comme Ryan Reynolds, elle est native de Vancouver.

Mike Myers

AFP

Bien que Austin Powers ait un accent britannique irréprochable (lol), Mike Myers, l’homme aux 1000 visages, n’est pas né de ce côté de l’océan, mais bel et bien à Scarborough en Ontario. Il n’est pas Écossais non plus, malgré sa voix de Shrek.

James Cameron

AFP

Bien que James Cameron soit responsable de deux des trois films les plus lucratifs de tous les temps, on ne lui doit pas Bon Cop Bad Cop, le film canadien le plus lucratif de tous les temps. Quand même, Cameron est né à Kapuskasing en Ontario il y a 64 printemps.

Pamela Anderson

Steve Finn/WENN

Pamela Anderson est originaire de Ladysmith, un petit village de 8 000 personnes situé sur l’île de Vancouver. C’est sûrement le fait de grandir sur le bord de l’eau qui lui a donné les talents nécessaires pour devenir secouriste dans Baywatch.

Neve Campbell

AFP

Dès l’âge de 19 ans, la jeune actrice de Guelph en Ontario Neve Campbell fût connue par le public américain pour son rôle dans la série Party of Five. Depuis, elle a accumulé les rôles, jouant dans plus de 30 films ainsi qu’une vingtaine de séries télévisées.

Kiefer Sutherland

Dutch Press Photo/WENN.com

Kiefer Sutherland vient d’une longue lignée de Canadiens remarquables. Son père Donald Sutherland est considéré comme un des plus grands acteurs canadiens, tandis que son grand-père maternel Tommy Douglas a créé l'assurance maladie universelle.

Matthew Perry

AFP

Bien que Matthew Perry soit né au Massachusetts, il a grandi à Ottawa. Sa mère a même été attachée de presse pour Pierre Trudeau. Ce n’est donc pas étonnant que Chandler ait été le Friends le plus plate.

Dwayne Johnson

AFP

C’est difficile à croire, mais depuis 2009, Dwayne Johnson, alias The Rock, possède la citoyenneté canadienne. Son père est originaire de la Nouvelle-Écosse, et Dwayne lui-même a déjà habité le 2e plus grand pays du monde pour une courte période alors qu’il a joué avec les Stampeders de Calgary dans les années 90.

Michael J. Fox

AFP

Michael J. Fox est possiblement la personne la plus connue qui est née à Edmonton en Alberta. Ayant connu un succès monstre avec son rôle de Marty McFly dans la saga Back to the Future, Fox se consacre aujourd’hui sur sa fondation qui vient en aide aux gens qui sont, comme lui, affectés par la maladie de Parkinson.

William Shatner

Adriana M. Barraza/WENN.com

Ayant capté l’imaginaire avec son rôle de capitaine Kirk dans la légendaire série Star Trek, William Shatner est une figure bien connue dans le monde de la science-fiction. Mais saviez-vous que ce monument est né dans le quartier Notre-Dame-de-Grace à Montréal? Il a même fait ses études à McGill.