Vous connaissez sûrement le Jenga, ce jeu détesté des gens qui ont bu trop de café.

Il faut défaire la tour en enlevant pièce par pièce, chacun son tour, sans la faire tomber bien sûr.

Ça demande de la concentration.

Mais si vous connaissez le Jenga, vous ne connaissez sûrement pas Secret, ce beau berger australien.

La chienne a quatre ans et vit avec sa maîtresse Marie, une Américaine de 18 ans, qui documente les prouesses de son pitou sur son compte Instagram.

Secret a l’air ben fine.

Ici, elle respecte la sécurité nautique.

Elle accepte même de se déguiser avec son humaine.

Elle a aussi l’air bien futée, comme elle nous l’a prouvé en dévalant une pente un peu enneigée sur un petit traîneau de plastique.

Mais c’est avec sa toute nouvelle prouesse que Secret a atteint le sommet du succès internet il y a quelques jours: la viralité. Comme Marie l’explique dans sa plus récente publication, elle enseigne à son chien les rudiments du Jenga depuis quelques semaines et aujourd’hui, on peut dire que c’est un succès.

Regardez le chien réussir à jouer au Jenga:

Oui oui.

«Elle adore les jeux qui demandent de la précision comme ça, alors nous avons beaucoup de plaisir ensemble!» précise l'Américaine sous la publication.

Un beau succès!

On n’en revient tout simplement pas. Regardez ça en vidéo si vous n’y croyez pas:

Beau chien!

