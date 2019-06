3, 2, 1... C’est parti! Le week-end du Grand Prix de Montréal a officiellement débuté. Les mordus de F1, dispersés dans les artères stratégiques de la métropole, arborent tous les couleurs de leur écurie favorite.

Les commerces et établissements des rues Peel et Crescent ainsi que ceux du Vieux-Montréal ont prévu le coup pour divertir les amateurs de sensations fortes et les faire dépenser un peu... beaucoup!

Voici donc 15 photos qui prouvent que les festivités sont commencées.

Et encore cette année, une marmotte a tenté de traverser la piste. Heureusement, elle a eu plus de chance que sa cousine l'an passé.