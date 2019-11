Personne ne veut travailler avec ces 14 célébrités

Parce que la gentillesse ne vient pas nécessairement avec la richesse, voici 14 vedettes qui ne sont pas très appréciées sur leurs lieux de travail.

14. Mike Myers

AFP

Apparemment, personne ne veut travailler avec le contrôlant Mike Myers. La réalisatrice de Wayne’s World affirme qu’elle a dû engager sa fille comme assistante personnelle pour réussir à satisfaire aux demandes de l’acteur.

13. Val Kilmer

REUTERS

Les gens qui ont travaillé avec l’acteur culte des années 1990 n’en font pas l'éloge. Son absence au cinéma aujourd’hui serait intimement liée à son attitude.

12. Katherine Heigl

AFP

La mauvaise réputation de l’actrice est bien connue. Elle a l’habitude de critiquer les gens avec qui elle travaille et a des exigences ridicules. Voilà pourquoi elle ne fait plus partie de la distribution de Grey’s Anatomy.

Heigl a déjà dit qu’elle n’accepterait jamais une nomination aux Emmy Awards en raison de la mauvaise écriture des auteurs de la série à succès.

11. Gwyneth Paltrow

Photo d'archives, AFP

Les demandes de l’actrice sont complètement ridicules. Elle a déjà exigé que la douche soit séchée avant d’y entrer, afin d’être certaine de ne pas toucher à l’eau précédemment utilisée par une autre personne. Paltrow n’aurait pas dit un seul mot à Scarlett Johansson durant le tournage d’Iron Man 2.

10. Russel Crowe

L’acteur s’est bâti toute une réputation au cours des dernières années. Il a notamment menacé de tuer un producteur, il s’est battu sous l’influence de l’alcool et il a insulté de nombreuses personnes sur Twitter.

9. Edward Norton

AFP

L’acteur prend son travail très au sérieux, ce qui le rend contrôlant. Son professionnalisme n’est pas bien vu chez ses pairs.

8. Steven Seagal

kyl/Photo by Grigory Dukor REUTERS

La rumeur veut que Seagel soit un menteur compulsif. Il aurait raconté toutes sortes d’histoires rocambolesques sur les plateaux de tournage et il aurait même donné des coups de pieds à ses collègues pour s’amuser.

7. Christian Bale

Euan Cherry/WENN.com

Le talentueux Bale ne serait pas si charmant derrière la caméra. L’acteur prend son travail beaucoup trop au sérieux, en plus d'avoir un gros caractère. Très privé, Bale ne partage jamais sa vie personnelle avec ses collègues.

6. Shia LaBeouf

REUTERS

Plusieurs vedettes ont rapporté qu’il est difficile de travailler avec l’acteur tourmenté. Shia a vécu une grande crise professionnelle et existentielle en 2014, durant laquelle il a refusé la célébrité. Il s’est livré à quelques performances artistiques étranges avant de se faire arrêter à maintes reprises.

5. Sharon Stone

REUTERS

La brillante Sharon Stone ne rend pas la vie facile à ses collègues. La diva ne se gêne pas pour faire des demandes extravagantes. Elle est d’avis que certaines personnes travaillent fort dans l’industrie et d’autres ne sont que célèbres.

4. Charlie Sheen

Stan Behal/Toronto Sun/QMI Agency

Rien ne va plus pour Charlie depuis qu’il a été congédié du plateau de Two and a Half Man. Sa collègue Salma Blair aurait quitté la série Anger Management parce qu’elle ne pouvait plus supporter l’acteur. C’est la production qui aurait tranché entre elle et lui.

3. Mariah Carey

Nicki Minaj a dit que c’était un cauchemar de travailler avec Carey à l'émission American Idol. La chanteuse est reconnue comme étant la plus grande diva à Hollywood.

2. Jennifer Lopez

Les rumeurs qui circulent sur JLo stipulent que travailler avec elle est horrible si ses demandes ne sont pas satisfaites.

1. Beyoncé

AFP

La chanteuse a été surnommée «la plus difficile des célébrités» après sa longue liste de demandes au Super Bowl en 2013. On rapporte que ses bouteilles d’eau devaient être servies à 21 degrés avec une paille en titane d’une valeur de 900 $.

(via The Richest)

