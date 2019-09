Isabelle Desjardins change de tête

Isabelle Desjardins a finalement dévoilé le résultat de son passage chez le coiffeur après avoir fait languir ses abonnés sur Instagram.



Un vent de changement capillaire s’imposait pour l’automne alors que l’animatrice souhaitait, de son propre aveu, dire bye-bye à sa coupe Longueuil.



«Demain c’est CHOW BYE le mullet, bye bye coupe Longueuil, adios les cheveux gris ! Petit changement tranquille avant l’automne :) j’ai hâte !!! 8 mois depuis mon rasage de tête et aucune modification ! Mon records !!», avait-elle écrit un peu plus tôt cette semaine.



Elle a finalement révélé sa nouvelle tête, une coupe courte de style «pixie», avec les cheveux courts derrière et des mèches longues à l’avant. Et elle la porte à merveille!



Dans les commentaires, plusieurs abonnés lui ont trouvé des ressemblances avec des personnages populaires, à commencer par Patricia Paquin, qui trouve que la maman du petit Victor avait des airs de Betty Boop.





De nombreuses personnes lui ont aussi trouvé une ressemblance avec le personnage de Tokyo dans la série de Netflix, La Casa de Papel.

On doit dire qu'on voit la ressemblance!





Depuis qu’elle est dans l’œil du public, alors qu'on l'a connue à Musique Plus en 2003, Isabelle a eu son lot de coupes différentes, de la longue crinière blonde aux cheveux rasés jusqu'à la coupe pixi aujourd'hui, et curieusement, elles lui vont toutes à ravir! Chanceuse!