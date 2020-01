La «grande-mère la plus sexy du monde» vend des photos osées pour amasser des fonds pour l’Australie

Celle qui se fait connaître sous le vocable de «grande-mère la plus sexy du monde» fait encore les manchettes, et c’est pour une bonne cause!

Gina Stewart, qui est âgée de 49 ans, est native de l’Australie.

Émue par les feux de brousse ayant ravagé son pays natal, elle a décidé d’utiliser sa notoriété pour donner un coup de pouce monétaire aux différents organismes luttant contre les feux et leurs effets dévastateurs.

Ce mercredi, elle a donc indiqué sur son compte Instagram qu’elle offrirait des abonnements gratuits à son compte OnlyFans à toute personne qui donnerait un minimum de 10 dollars à un des nombreux organismes de charité australiens.

OnlyFans est une plateforme sociale où les utilisateurs paient pour avoir accès à du contenu «torride».

Joignant une liste des organisations valides, elle a ajouté: «Chaque donateur recevra le lien gratuit pour recevoir mon contenu premium directement dans ses messages.»

Pour ce faire, les intéressés n’avaient qu’à faire leur don et envoyer une capture d’écran de leur message de confirmation.

Selon l’Instagrammeuse, elle aurait amassé des milliers de dollars jusqu’à date.

C’est du moins ce qu’elle mentionne dans sa plus récente publication ci-haut.

Elle y remercie également tous ses admirateurs qui ont donné généreusement.

Elle n’est toutefois pas la seule modèle à avoir eu l’idée de se dénuder pour venir en aide à la faune, la flore et les humains d’Australie.

La semaine dernière, nous vous rapportions la mésaventure de The Naked Philanthropist qui s’était fait fermer son compte Instagram après qu’elle y ait proposé des photos d’elle nue en échange de 10$.

Elle aussi voulait soutenir les efforts de remise sur pied de l’Australie.

La «grande-mère la plus sexy du monde» subira-t-elle le même sort que «la philanthrope nue»?

Quelle époque, tout de même...

