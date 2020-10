Une compagnie chinoise embauche un alpaga pour détendre ses employés

Une entreprise chinoise connaît une popularité inespérée depuis qu’elle a dévoilé qu’elle a adopté un «animal de bureau», qui est un croisement entre un alpaga et un lama de deux ans.

Baptisée Tuo Baiwan, l’adorable bête a comme tâche de divertir les employés humains pendant leur quart de travail dans ce bureau de production vidéo de Shanghai.

Les travailleurs se sont rapidement attachés à l’animal qu’ils câlinent tout en travaillant.

Ils ont également mis à profit leurs talents en montage vidéo pour faire de Tuo Baiwan une star sur Douyin, la version chinoise de Tik Tok.

«Nous avons choisi Baiwan parmi les autres alpagas parce qu’il est un huarizo [un croisement entre un lama mâle et d'un alpaga femelle]. Et aussi parce Baiwan a une fourrure couleur caramel qui lui donne un look très beau et unique», a indiqué Gao Tong, une gestionnaire de la compagnie.

«Baiwan nous amène beaucoup de joie chaque jour. Même s’il est un petit coquin, il ne faut pas oublier qu’il n’a que deux ans. Nous l’aimons tous beaucoup», a-t-elle ajouté.

Nous félicitons Tuo Baiwan pour son nouvel emploi et nous lui souhaitons de grimper les différents échelons au sein de cette entreprise.

Peut-être sera-t-il, un jour, monteur vidéo?

