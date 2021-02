Gina Carano virée de The Mandalorian suite à des commentaires «dégueulasses»

L’actrice et ancienne star des combats d’arts martiaux mixtes, Gina Carano, se retrouve dans l’eau chaude à la suite de commentaires controversés qu'elle a émis sur les réseaux sociaux.

Après qu’elle ait publié qu’«être républicain aujourd’hui est similaire à être un juif à l’époque du holocauste», on a appris que la femme de 38 ans ne ferait plus partie de la série The Mandalorian, dans laquelle elle interprétait le personnage de Cara Dune.

UTA, l’agence de Carano, a aussi annoncé qu’elle mettait fin à sa relation professionnelle avec l’actrice.

«Gina Carano n’est pas présentement à l’emploi de Lucasfilm et elle ne le sera pas dans le futur. Ses publications sur les réseaux sociaux dénigrant des gens pour leurs identités culturelles et religieuses sont dégeulasses et inacceptables», peut-on lire dans un communiqué envoyé par un représentant de Lucasfilm.

Mercredi, le mot clique #FireGinaCarano s’est répandu sur les médias sociaux après que l’actrice ait fait sa publication qui a été très mal reçue. La publication a depuis été effacée, mais des captures d’écran ont été largement partagées par ceux qui exigeaient que Carano soit renvoyée de la série diffusée sur Disney+.

Ce n’est pas la première fois que l’actrice se met le pied dans la bouche sur les réseaux sociaux. En novembre dernier, elle a fait une série de tweets dans lesquels elle se moquait de ceux qui portent le masque. Elle a aussi avancé faussement que Joe Biden n’avait pas réellement remporté les élections américaines.

Une source a affirmé à The Hollywood Reporter que Lucasfilm cherche une excuse pour se débarrasser de Carano depuis quelque mois et son plus récent commentaire a été la goutte qui a fait déborder le vase.

The Mandalorian a débuté en novembre 2019 sur le service de diffusion en continue de Disney et a été un énorme succès. À un certain moment, Lucasfilm avait prévu développer une série autour du personnage de Cara Dune mais les plans ont été rapidement avortés.

Après une carrière impressionnante dans les AMM, Carano est apparue dans Haywire de Steven Soderbergh, ce qui a lancé sa carrière d’actrice. Depuis, elle a joué dans plusieurs films à succès dont Deadpool et Fast & Furious 6.

