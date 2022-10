Voici toutes les prestations des participants et des démasqués à Chanteurs masqués saison 2

Chaque dimanche, on a droit à de nouvelles prestations des chanteurs masqués et on accumule de plus en plus d’indices pour tenter de deviner qui pourrait se trouver dans les costumes.

Alors, qui sont ces 15 vedettes qui chantent incognito devant tout le Québec chaque semaine?

Nous avons regroupé ici les prestations de chaque candidat pour vous aider à identifier chacun.

Ils sont indiqués dans l’ordre dans lequel ils sont apparus à l’émission.

ATTENTION AUX DIVULGÂCHEURS: Chaque semaine, ce texte sera mis à jour avec le nom du démasqué de la semaine. Alors, à lire à vos risques et périls!

Voici la liste complète des performances ainsi que l’identité des candidats démasqués:

1) Éléphante Yéyé

Première perfo:

Deuxième perfo:

2) Bébéluga

Première perfo:

3) Cocktail Tiki – DÉMASQUÉE SEMAINE 1

Sam Breton a été le seul à deviner que l'autrice et chroniqueuse Denise Bombardier se cachait dans le costume.

4) Super Loutre

Première perfo:

Deuxième perfo:

5) Reine du jour et de la nuit

Première perfo:

Deuxième perfo:

6) Pâté chinois – DÉMASQUÉ SEMAINE 2

Personne n'avait démasqué Mathieu Baron!

7) Robot

Première perfo:

8) Moufette Punkette

Première perfo:

Deuxième perfo:

9) Mandrill

Première perfo:

Deuxième perfo:

10) Phénix - DÉMASQUÉ

Première perfo:

Deuxième perfo:

Stéphane Rousseau a été le seul a démasquer le commandant Robert Piché!

#wow

11) Homard le Shérif

Première perfo:

Deuxième perfo:

12) Ouaouaron – DÉMASQUÉ SEMAINE 4

Première perfo:

Deuxième perfo:

Personne n'avait trouvé qu'il s'agissait de Dany Turcotte, même après deux performances sur scène! Dany a chanté The Frog Song et Mistral gagnant.

13) Renarde – DÉMASQUÉE SEMAINE 3

L'ex-ministre libérale Monique Jérôme-Forget jouait la renarde en chantant Man! I Feel Like a Woman!

#rusé

14) Hérisson

Première perfo:

Deuxième perfo:

15) Luciole

Première perfo:

Deuxième perfo:

Bonne chance à tous pour trouver les participants!

Chanteurs masqués, tous les dimanches à 18h30 sur les ondes de TVA, est accessible en rattrapage ici aussi.

