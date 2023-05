L'île de l'amour: Kim et Edouard avaient déjà prévu partir de l'aventure

On a eu droit à une élimination crève-cœur lundi soir à l’île de l’amour et c’est finalement le duo formé de Kim et Edouard qui a dû quitter la villa.

Après avoir été mis en danger par le public, Kim et Edouard ont dû faire leurs valises et quitter Las Terrenas.

• À lire aussi: Double élimination à l'île de l'amour: le vote du public influence la cérémonie de flamme

• À lire aussi: Olivier Dion explique le rôle de sa copine à «L’île de l’amour»

Malgré que ce soit les Insulaires (Raphaël, Kevin, Bianka et Léonie) qui aient pris une décision, les deux évincés avaient déjà prévu partir.

«On avait fait un pacte avant de savoir le choix final», explique Kim.

«On voulait donner la chance à Lorie et Hugo de développer quelque chose», ajoute Edouard.

Ce dernier avoue que son élimination était inévitable suite au choix de Cédric, qui a choisi Bianka, lors de la cérémonie de la flamme.

«Ça a été difficile dans les derniers jours je dirais. [...] Je le voyais venir quand même. Ma relation avec Bianka était dans un cul-de-sac [nommé Cédric], mais ça reste que ça fait bizarre que ça soit elle qui m’ait éliminé», dit-il.

Malgré qu’il croit que Bianka aurait pu être plus honnête, il ajoute qu’il aimerait beaucoup la revoir une fois au Québec et voir si la relation peut fonctionner dans la vie courante.

«C’est une super bonne fille honnêtement. Je ne lui en veux pas du tout. On va avoir des choses à mettre au clair en revenant, mais [mon grand prix à moi], ça serait que ça fonctionne une fois revenu au Québec», explique Edouard.

Pour ceux qui se le demandent, Kim et Edouard passent leur temps ensemble depuis leur élimination.

Le duo a d’ailleurs laissé sous-entendre qu’il y avait eu quelques rapprochements entre eux.

«On s’entend bien, disons qu'on ne s'est pas tourné les pouces pendant 1 semaine», dit Edouard en riant.

Les Insulaires dans le Sac

Après chaque cérémonie de la flamme, le Sac de Chips aura la chance de s’entretenir avec les Insulaires exclus de l’aventure. Ils devront répondre à nos questions croustillantes sur leur passage dans l’aventure.

1. Qui french le mieux ?

Edouard: Bianka.

Kim: Hugo pour vrai. Notre french aquatique était mémorable.

2. Quelle est la personne la plus sexy en maillot de bain ?

Edouard: Si j’avais à nommer un gars, je dirais Dan sans hésiter. Pour la fille, j’irais encore avec Bianka.

Kim: Pour les filles j’irais aussi avec Bianka ou Lorie, et mettons que c’est difficile de rester indifférente à Dan en chest!

3. Si tu avais eu la chance d’aller dans une suite intime, avec qui l’aurais-tu pris ?

Edouard: Réponse controversée pour ma part, je dirais Enya! Sans rien enlever à mon chum Kev.

Kim: J’y serais allé avec Dan. Il y avait une attirance l’un envers l’autre qu’on a pas explorée.

4. Fuck, Marry, Kill

Edouard: (Bianka, Enya, Kim) Je marie Kim, je couche avec Bianka et je kill Enya. Elle est pas si pire la petite fille de l’Abitibi.

Kim: (Hugo,Cédric, Edouard) Je marie Hugo, je couche avec Edouard et je kill Ced.

5. Quel insulaire a le moins de chance de trouver l’amour ?

Edouard et Kim: On dirait Gabriele. C’est pas parce qu’il ne veut pas, mais il est tellement stick à ses valeurs qu’on pense qu’il ne sera pas capable de courailler. Il est parfait comme gars, mais il n’est peut-être pas fait pour l’île de l’amour.

6. Selon toi, est-ce qu’il y a un couple qui peut se rendre jusqu’à la fin ?

Edouard et Kim: Léonie et Dan! Ils prennent leur temps mais on est certain qu’ils ont une chance de finir ensemble pour vrai.

Pour voir ou revoir l’élimination crève-coeur de Kim et Edouard, rendez-vous à TVA+.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s