Maripier Morin change de tête... et ce n'est pas ce à quoi on s'attendait!

Après une coupe courte qui en a secoué plus d’un, Maripier Morin s’est encore une fois offert un changement capillaire, mais celui-ci est pas mal plus subtil que le premier.



Avec l’arrivée de l’automne qui se fait sentir, l’animatrice a décidé de repasser chez son coiffeur et bon ami David D’Amours afin de refaire sa coloration. La belle a opté pour un brun foncé, et a dévoilé la nouveauté dans les dernières minutes dans ses stories sur Instagram.





Les fins renards auront remarqué que Maripier avait déjà les cheveux bruns. C’est pourquoi le changement nous semble assez subtil. Mais quand on porte bien attention, on constate que sa crinière tirait légèrement plus sur le châtain clair.

Celle qui sera bientôt à la barre de l'émission Studio G dès le 22 septembre à TVA avait dévoilé sa nouvelle coupe en primeur, il y a quelques semaines déjà, sur la couverture de l'édition de septembre du magazine ELLE Québec.