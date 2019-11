Cette Instagrameuse vous suggère de vous faire bronzer le péteux

Une jeune femme connue dans le monde d’Instagram sous le vocable de Metaphysical Meagan fait parler d’elle, ces jours-ci, en raison d’une étrange pratique.

Metaphysical Meagan se décrit, sur le réseau social, comme une guérisseuse.

Elle se dit aussi adepte du tantrisme.

Et elle est apparemment haltérophile.

Dans le fond, elle a plein de passions ésotériques bizarres (du genre, «portez des bijoux pour vous protéger des radiations électromagnétiques émises par les routeurs WiFi»), mais c’est une fille souriante, en forme et remplie de bonne volonté.

Voyez par vous-mêmes!

PARDON??!?!?!??!

Revenons un instant sur l’avant-dernière photo. Celle-là:

Wo menute!

Metaphysical Meagan est clairement en train d’illuminer ce lieu où, en théorie, il fait toujours noir.

EMOJI DE SOLEIL!

Lisons un peu ce que l’adepte du bronzage anal a à dire sur sa fascinante méthode d’épanouissement corporel.

Bon, premièrement, elle spécifie dans la légende de sa photo qu’il ne s’agit pas de «bronzage anal», mais bien d’«ensoleillement périnéal».

OK, ça c’est réglé.

Ensuite, elle nous éduque sur les origines de la luminothérapie du postérieur.

L’«ensoleillement périnéal» serait une pratique taoïste ancienne originaire de l’Extrême-Orient.

Selon les croyances du taoïsme, le périnée (ou Hui Yin) serait «la Porte de la Vie et de la Mort», et serait une passerelle d’échange dans laquelle l’énergie entrerait et sortirait du corps.

Metaphysical Meagan énumère ensuite les bienfaits de l’«ensoleillement périnéal» pour le corps humain.

Il y en a beaucoup, alors on va vous résumer ça:

Ça amène de l’énergie solaire dans vos organes, pis ça c’est bon.

Ça empêche le chi de fuir votre corps, donc vous aller rester en santé, pis ça c’est bon.

Ça augmente la créativité, pis ça c’est bon.

Ça aide à balancer l’énergie sexuelle, pis ça c’est bon.

30 secondes d’anus au soleil équivaut à une journée au soleil tout habillé, pis ça c’est bon.

Ça régule le rythme circadien, pis ça c’est bon.

Ça vous connecte à la Terre, pis ça c’est bon.

Etc, etc, etc... Il n’y apparemment que des côtés positifs et c’est pourquoi, nous aussi, au Sac de Chips, on a envie de vous le conseiller.

Mais attention! Pas plus de 5 minutes à la fois!

Et n’oubliez pas de mettre de la crème solaire, sinon vous allez avoir la rondelle au vif...

