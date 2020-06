La chicane est pognée entre Lucie Laurier et les frères Tadros

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, certaines personnalités publiques en ont étonné plusieurs par leurs prises de position tranchantes.

C’est notamment le cas de la comédienne connue Lucie Laurier et des chanteurs pas très connus Les frères Tadros, qui ont opté pour le côté conspirationniste des choses et qui ne se gênent pas pour exprimer leurs idées controversées.

À coups de tweets, de statuts Facebook et de vidéos YouTube, ces «stars» utilisent leur notoriété pour faire connaître leurs théories complotistes: «la COVID-19 n’est qu’une petite grippe», «la COVID-19 est propagée par le nouveau réseau 5G», «la pandémie est un complot gouvernemental pour accentuer le contrôle des touts-puissants sur les simples citoyens aux moyens d’applications pour cellulaires», etc. et on exagère à peine...



Mais voilà, on réalise depuis peu que ces vedettes ne s’entendent pas toutes sur les théories qu’elles veulent mettre de l’avant et sur les complots qu’elles imaginent.

Le blogueur Xavier Camus a effet publié ce lundi un long message Facebook relatant la chronologie de la brève relation entre Lucie Laurier et les Frères Tadros.

En résumé, pour ceux qui n’ont pas envie de lire cette longue publication.



1- Lucie Laurier s’est fait inviter par les Frères Tadros (qu’elle ne connaissait que de nom) à participer à une discussion filmée destinée aux réseaux sociaux des frères Daniel et Eric.

2- A priori, elle a apprécié sa rencontre avec les frangins, comme en témoigne cette publication Facebook faite peu de temps après l’entrevue.





3- Mais après qu’un certain Richard « Pepito » Majeau eut révélé que les frères Tadros sont en faveur de la paix dans le monde, de la crypto-monnaie et de la « technologie RFID », l’actrice a changé son fusil d’épaule et a renié le duo de chanteurs.





«Faire carrément la promotion de la technologie RFID? Faire la promotion d'un monde sans frontières, un vidéo ça va bien aller en début de confinement, global citizen etc...

Je ne sais pas si ça va bien aller, mais chose certaine ça va plutôt dans tous les sens.

Est-ce malveillant? De l'opportunisme désespéré? De la superficialité ou de la grande naïveté?

Je ne le sais pas. Dommage... Je leurs souhaite de trouver leur chemin en tout cas», dit celle que l’on a découvert pour son rôle de Caroline Béliveau dans Chambres en ville.



Bref, ça n’a pas l’air évident de se mettre d’accord sur «qui tire les ficelles» chez les conspirationnistes.

Pourtant, ils ont tous fait leurs recherches...

