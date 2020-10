Un couple qui avait acheté un «chaton» sur internet réalise qu’il s’agit en fait d’un tigre

Un couple de Français qui voulait tout simplement acquérir un chat Savannah s’est retrouvé derrière les barreaux pour «trafic d’une espèce protégée».

L’histoire débute en 2018 quand un homme et une femme résidant au Havre en France ont souhaité acquérir un chat de race Savannah, un croisement entre un serval et un chat domestique.

• À lire aussi: Carole Baskin déjà éliminée de Dancing With The Stars après une danse malaisante



Pour ce faire, ils ont retiré 6000 euros de leur compte bancaire et convenu d’une rencontre avec un vendeur trouvé sur Internet, selon ce rapporte 76actu.



Or, lors du rendez-vous, ce n’est pas un chaton qui a été cédé au couple en échange de la rondelette somme, mais bel et bien un bébé tigre de Sumatra, âgé de trois mois.



Les acheteurs ne s’en sont toutefois pas rendu compte a priori.

• À lire aussi: L’ancien zoo de Joe Exotic ferme ses portes



Ce n’est que quelques jours plus tard que les nouveaux propriétaires du chat ont constaté que quelque chose clochait, et qu’ils étaient plutôt les nouveaux propriétaires d’un tigre.

Ils ont alors contacté les services policiers, qui ont déclenché une enquête.



Deux ans plus tard, les autorités ont récemment arrêté 9 personnes, incluant le couple d’acheteurs, sous divers chefs d’accusation comme «trafic d’une espèce protégée».

• À lire aussi: Le testament du mari disparu de Carole Baskin serait un faux document

Les deux membres du couple berné ont cependant été aussitôt relâchés, considérant qu’ils étaient à l’origine de l’enquête.



L’animal, de son côté, est en parfaite santé et a été confié à l’Office français de la biodiversité.



Il a néanmoins eu la chance, paraît-il, de figurer dans un vidéoclip de rap au cours de sa mésaventure.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s