[AUDIO] Tom Cruise pète solidement sa coche sur un plateau de tournage parce que des techniciens ne respectent pas la distanciation sociale

L’acteur éternellement beau Tom Cruise s’est mis en beau joual vert sur le plateau de tournage du prochain Mission: Impossible.

Tom Cruise ne niaise pas avec les mesures pour lutter contre la COVID-19.

Alors qu’il était en Angleterre pour tourner MI7 (qui, comme son nom l’indique, est le septième film relatant les aventures d’Ethan Hunt), Cruise a piqué une colère noire en apercevant deux techniciens de l’équipe de tournage qui s’étaient approchés à moins de deux mètres l’un de l’autre pour regarder dans un moniteur, comme le souligne TMZ.

Heureusement pour tous les curieux de la planète, quelqu’un a pris soin d’enregistrer le pétage de coche en règle de notre deuxième scientologue préféré (après John Travolta).



Dans son monologue, Cruise n'y va pas par quatre chemins.

On l’entend notamment dire: «And if you don’t do it, you’re fired, and if I see you do it again you’re f***ing gone!»

«Et si vous ne le faites pas [respecter les 2 mètres de distance], vous êtes congédiés. Et si vous le faites encore [ne pas respecter les 2 mètres], vous êtes f***ing dehors!»

À un certain point, on l’entend également dire: «No apologies!» ou, si vous préférez: «Je ne m’excuse pas!»

Voici l'enregistrement:



Ce qu’on comprend, dans le monologue de Tom Cruise, c’est que les studios d’Hollywood et les compagnies d’assurance font pression sur lui, et qu'il doit faire du tournage de MI7 et de sa sortie subséquente des succès.

Une éclosion de COVID-19 sur le plateau pourrait avoir des conséquences financières désastreuses, autant pour les bonzes de l’industrie que pour les employés du film, qu’ils soient techniciens ou acteurs.



En fait, le tournage du film a déjà dû être interrompu en raison des protocoles liés à la COVID-19, ce qui expliquerait que Tom Cruise ait pris les choses en main et qu’il ait décidé de jouer à la police et de ne plus rien laisser passer.

