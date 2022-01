Wordle: pourquoi tout le monde est obsédé par ce jeu (vaguement) relié à Paul Houde

Si vous êtes un adepte des réseaux sociaux, vous avez peut-être vu de vos amis partager des petites grilles de carrés gris, jaunes et verts avec des lettres dedans.

Ça, c’est Wordle, la nouvelle sensation de l’heure.

C’est un jeu de vocabulaire créé en 2020 par l’ingénieur britannique John Wardle (Wardle, Wordle, la pognez-vous?).

Alors, c’est quoi ce jeu?

C’est assez simple. Le jeu ressemble beaucoup à celui qui était joué dans la populaire émission Lingo, animée par Paul Houde. On a six chances pour deviner un mot de cinq lettres.

Alors on commence avec une grille constituée de cinq colonnes et de six rangées. Dans chaque rangée, on doit écrire un mot de cinq lettres (un vrai mot). Chaque lettre qui appartient au mot qu’on doit trouver apparaît en jaune. Celles qui non seulement appartiennent au mot, mais sont placées à la bonne place apparaissent en vert. Et les lettres qui n’appartiennent pas au mot restent en gris.

Si, au bout de six mots, vous n’avez pas trouvé la réponse, vous perdez. Si vous le trouvez, vous gagnez.

Un nouveau Wordle est disponible chaque jour et votre score des parties précédentes est enregistré.

Alors pourquoi est-ce que ce jeu est devenu aussi populaire?

L’aspect social.

Chaque jour, des milliers de fans du jeu partagent leurs résultats sur les réseaux sociaux, poussant leurs amis à essayer d’avoir une meilleure note qu’eux.

Évidemment, comme l’humain est une créature orgueilleuse, ça fonctionne.

Malheureusement, pour le moment, le jeu est uniquement disponible dans la langue de Drake.

Par contre, il existe le jeu Sutom pour les francophones. Le jeu est semblable dans son essence, mais c’est plus difficile de se vanter qu’on est un génie sur les réseaux sociaux.

