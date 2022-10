Des Québécoises de 3 générations de la même famille ont un compte OnlyFans

Une mère, sa fille et la fille de cette dernière monnaient toutes les trois leurs charmes sur la plateforme OnlyFans.

Lors d’un de ses plus récents épisodes du balado Daily Buffer Podcast, l’animateur Yan Thériault a reçu trois membres d’une même famille ayant un point en commun intrigant.

• À lire aussi: Une vedette québécoise d’OnlyFans met ses implants fessiers aux enchères

En effet, trois Québécoises de trois générations différentes alimentent chacune un compte OnlyFans avec leur contenu osé.



Nadia est la fille de Chantal et la mère de Kara. C’est donc dire que Chantal est la grand-mère de Kara.

Cette dernière est la première à avoir ouvert son compte, et c’est lorsqu’elle a fait savoir à sa mère les revenus qu’elle touchait grâce à OnlyFans que Nadia a aussi fait le saut...avant d’être imitée par sa propre mère pour les mêmes raisons.

• À lire aussi: Hélène Boudreau a fait retirer ses implants mammaires et une découverte navrante l'attendait



Dans un extrait de l’entretien qu’elles ont accordé à Thériault disponible sur YouTube, les trois femmes reviennent avec humour sur leurs motivations, leurs appréhensions et leur succès.



«Je ne fais pas autant qu’eux autres, ça je peux te le garantir», lance à un moment donné Chantal, suscitant l’hilarité.

À 61 ans, elle est la doyenne du groupe, alors que Nadia a 40 ans et Kara 22 ans.



Le moment le plus cocasse de la rencontre est sans doute lorsque le conjoint de Nadia explique qu’avant de fréquenter celle-ci, il était son abonné sur OnlyFans...mais qu’il était aussi abonné à sa mère et à sa fille.

Bref, ça doit faire des beaux partys de famille...

• À lire aussi: «Je n’ai aucune vie sexuelle en dehors d’OnlyFans»: Hélène Boudreau se confie au podcast Sexe Oral



Dans un autre extrait aussi mis en ligne sur la chaîne YouTube du Daily Buffer Podcast, Nadia révèle que son choix de carrière aurait pu lui coûter la garde de son fils de 3 ans.

Les trois femmes abordent également le sujet de la perception qu’ont leurs conjoints de leur occupation inusitée.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s