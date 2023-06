Un homme surpris (et arrêté) en plein acte sexuel avec un tronc d’arbre

Un citoyen britannique s’est fait passer les menottes après avoir été pris en flagrant délit de tendresse...avec un arbre mort.

Des témoins médusés ont filmé la scène grotesque lors de laquelle un homme s’est dénudé, en plein canicule, pour offrir à un tronc d’arbre une relation sexuelle à laquelle ce dernier n’avait certainement pas consenti, à Salisbury, au Royaume-Uni.

En effet, c’est ce mardi que le quadragénaire s’est présenté au parc public Queen Elizabeth Gardens, qu’il a retiré tous ses vêtements et qu’il s’est mis à donner des coups de bassin à ce qu’il restait d’un arbre, tout en embrassant ce dernier langoureusement.

«Qu’est-ce qui se f***ing passe? Oh mon dieu, il va f***rer l’arbre!», peut-on entendre dire un témoin sur la vidéo qu’il a captée.



«Je me promenais dans le parc avec un de mes amis et nous avons vu un homme serrer un arbre dans ses bras et avons pensé que c'était intéressant.»

«Nous nous sommes approchés et à ce moment, nous avons vu son pantalon baissé et avons pensé que c'était de l'or pur. C'est pourquoi j'ai commencé à enregistrer et il a juste commencé à enlever tous ses vêtements et à embrasser l'arbre», a expliqué le vidéaste amateur aux journalistes britanniques.



Il a ajouté que la police est rapidement intervenue et qu’il a immédiatement arrêté l’homme.

«Un homme d'une quarantaine d'années a été arrêté hier, soupçonné d'outrage à la pudeur, après que des policiers ont été appelés au Queen Elizabeth Gardens peu après 16h30, à la suite de plusieurs rapports de témoins concernant un homme nu.»

«Il a été placé en garde à vue et a été libéré sous caution pendant que l'enquête est en cours», a déclaré un porte-parole de la police du Wiltshire.

