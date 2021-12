Un couple arrêté pour avoir fait l’amour sur la plage dans un lieu fréquenté par les touristes

Deux amoureux très pressés de passer aux choses sérieuses se sont mis dans le trouble sur une plage brésilienne.

Le duo de chauds lapins a en effet jugé bon de s’adonner aux plaisirs de la chair, en plein jour, devant tout le monde, sur une plage de Cabo Frio, dans l’État de Rio de Janeiro.

Les ébats des deux coquins ont été captés sur caméra, le 4 décembre dernier, et il ne fait aucun doute que l’homme et la femme sont en pleine action sexuelle.

Capture d'écran / Twitter

L’homme, qui est couché par-dessus la femme, se remue le bassin de bas en haut, tandis qu’en arrière-plan, des dizaines de touristes profitent de la plage lors d’une journée quelque peu nuageuse.

Casal é flagrado fazendo sexo em praia da cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro pic.twitter.com/FKAB58jJdW — Aratu On (de 🏠) (@aratuonline) December 7, 2021



Monsieur semble toujours porter son maillot de bain, quoi que ce dernier peut avoir été légèrement baissé pour faciliter les «rapprochements».

Madame, elle, semble porter un costume d’Ève pour la partie inférieure du corps, tandis qu’elle a une blouse ou une châle au niveau de la poitrine.

Il n’est pas clair si plusieurs personnes ont été témoin de l’acte qui se déroulait derrière un rocher, mais une chose est sûre, les amants ont été arrêtés par la police, même si les autorités n’ont reçu aucune plainte formelle.

Capture d'écran / Twitter



La mairie de Cabo Frio a déclaré que la police enquêtera sur l’incident et qu’il est «indécent de faire l’amour sur la plage».

L’identité des suspects n’a pas été révélée. On sait cependant que leur drink préféré est sans doute le «sex on the beach».

