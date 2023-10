Voici tous les masqués et les démasqués à Chanteurs Masqués saison 3

Chaque dimanche de l'automne, on a droit à de nouvelles prestations des chanteurs masqués et on tente de deviner qui se trouve dans les costumes.

Nous noterons ici les nombreuses performances des 15 vedettes qui chanteront incognito devant tout le Québec, ainsi que leur identité (une fois dévoilées) dans le bas.

Les participants sont indiqués dans l’ordre dans lequel ils sont apparus à l’émission. Le texte sera mis à jour chaque semaine.

Voici toutes les performances:

1. Le Dinosaure

Première Perfo: Never Gonna Give You up

2. Lady Lévrier

Première perfo: Tico Tico / Chica Chica Boum Chic

3. Agent 00-Pingouin

Première perfo: L’espion

4. Hippocampe: DÉMASQUÉE SEMAINE 1

Première perfo: River Deep, Mountain High

Fabienne Larouche se cachait dans le costume coloré. Aucun des juges n’a su l’identifier.

5. Mutante Rita

Première perfo: Bring me to life

6. Cône orange

Première perfo: Life is a highway

7. Huard

Première perfo: Marcia Baïla

8. La poupée

Première perfo: On ne change pas

9. Popcorn - DÉMASQUÉE SEMAINE 2

Première perfo: Pied de poule

10. Lion

Première perfo: Nature boy et El tango de Roxanne

11. Astronaute

Première perfo: The Final Countdown

12. Dragon - DÉMASQUÉ SEMAINE 3

Première perfo: Allumer le feu

Un Dave Morissette tout feu tout flammese se cachait dans le dragon. Les deux filles l'avaient découvert!

13. Ballerine de glace

Première perfo: Faufile

14. Caméléon

Première perfo: Sex Bomb

15. Amoureuse

Première perfo: Tous les garçons et les filles

À suivre...