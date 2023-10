Non, Julie Le Breton n'est pas la nouvelle conjointe de Justin Trudeau

De passage mardi soir à Je viens vers toi , le talk-show de Marc Labrèche, Julie Le Breton a abordé une rumeur pour le moins inusitée qu'elle a récemment entendue à propos d'elle.

Questionnée par l'animateur à savoir si, en 25 ans de métier, il y avait à ce jour un potin à son sujet qui la faisait encore sourire, la comédienne a répondu qu'il y en avait «un bon» qui circulait en ce moment même.



«De quelques sources, ça aurait l'air que je serais la nouvelle concubine du premier ministre du Canada», a-t-elle lancé, ce qui n'a pas manqué de faire rire aux éclats Labrèche.



Rappelons que c'est au mois d'août qu'on apprenait que Justin Trudeau et Sophie Grégoire avaient mis un terme à leur relation après 18 ans de mariage.

Celle qu'on peut voir présentement dans la série La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé mentionne d'ailleurs qu'elle n'est pas le premier nom qui circule, alors que précédemment, c'est une de ses collègues avec qui elle joue justement dans la série de Xavier Dolan, Magalie Lépine-Blondeau, qui a été la première à être la cible de cette rumeur.



Les invités présents sur le plateau ont pris la balle au bond en lui demandant comment elle réagissait lorsque des faussetés du genre sont dites à son sujet, ou bien quand les gens essaient d'en savoir plus sur sa vie privée, Julie a répondu avec l'humour.



«Ça, je trouve ça très drôle. Après ça, un moment donné, tu développes des façons de contourner les questions [...] Après ça, chacun est libre de raconter sa vie ou pas, moi ça me plaît moins. Mais ça m'agace pas, non», s'est-elle contentée de répondre.

Revoyez l'extrait juste ici:







