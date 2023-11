Samantha Fox crée la surprise à Chanteurs masqués avec sa prestation sexy de «Touch Me»

Samantha Fox a créé la surprise, dimanche, en venant chanter son succès Touch Me (I Want Your Body) sur le plateau de Chanteurs masqués, placé sous la thématique des années 1980. Stéphane Rousseau a vécu un beau moment avec la chanteuse anglaise qui s'affichait à l'un des murs de sa chambre d’adolescent.

Voyez la prestation ci-haut.

PHOTO FOURNIE PAR TVA

Stéphane Rousseau a pu présenter à la chanteuse un souvenir qu'il avait d'elle, alors qu'il l'avait reçue à son émission de radio.

Rencontrée en coulisses après sa prestation, Samantha Fox s’est réjouie de faire partie de cette émission qu’elle regarde assidûment en Angleterre. «C’est une franchise très populaire, a-t-elle raconté. Je devais participer à l’émission en Espagne, j’étais ravie de pouvoir porter un costume, mais la COVID-19 est arrivée.»

• À lire aussi: Voici tous les masqués et les démasqués à Chanteurs Masqués saison 3

• À lire aussi: Une étrange apparition de Claudette Dion chamboule à Chanteurs masqués

Quand elle a reçu la proposition de participer à la version québécoise, elle a accepté immédiatement. «C’est aussi génial d’être de retour à Montréal, c’est une ville qui est près de mon cœur. J’adore le mélange des cultures, c’est très semblable à Londres sous certains aspects. Je viens d’une société multiculturelle. Je suis allée à l’école avec des gens d’origine grecque, italienne, indienne, etc., donc, me retrouver ici, c’est comme à la maison.»

Souvenirs heureux

Devenue une vedette mondiale au milieu des années 1980, Samantha Fox garde de beaux souvenirs de cette époque.

«C’était énormément de voyages, mais c’était mon rêve d’enfant. Petite, je dessinais des bateaux et je rêvais des voyages de Christophe Colomb. J’ai toujours rêvé de voyager, mais c’est vrai que je ne m’arrêtais qu’un ou deux jours dans chacune des villes. Heureusement, j’ai pu retourner dans plusieurs pays pour visiter plus en profondeur.»

Elle est aussi revenue sur l’image qui lui a collé à la peau à cause des paroles de sa chanson Touch Me (I Want Your Body).

«Je pense d’abord que cette chanson a touché les gens à travers le monde, car même si vous ne connaissez pas bien l’anglais, tout le monde comprend Kiss me, Touch me, Love me. Beaucoup ont qualifié cette chanson de sexy ou de grossière, mais je ne suis pas d’accord. Avec mes jeans et mon blouson de cuir, je ne transpirais pas autant le sexe que les Spice Girls à l’époque. On a pu penser que j’étais coquine ou libertine, mais j’ai juste besoin d’amour.»

Projets

En plus de la sortie d’un nouvel album, qui est déjà prêt, la vedette anglaise prépare plusieurs projets connexes pour les prochains mois. «Je vais produire un docuréalité où on me suivra dans ma vie quotidienne, puis on va faire une de fiction sur ma vie. Ce sera d’abord présenté sur une grande chaîne, et ensuite sur Netflix.»

En parallèle, la chanteuse prépare aussi une autobiographie où elle se livrera très ouvertement. «Je vais parler des hauts et des bas de la vie. Ma vie est un conte de fées, mon destin n’est peut-être pas ordinaire, mais mes émotions sont les mêmes que tout le monde.»

À voir aussi sur le Sac de chips:

s

s