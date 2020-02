10 produits érotiques bizarres que vous pouvez acheter sur Internet

Avec la St-Valentin qui approche à grands pas, pourquoi ne pas faire plaisir à l’être cher (ou à soi-même) en lui procurant un jouet sexuel weird?

C’est bien connu, le 14 février, les gens font le sexe.

Mais puisque le marasme de la vie de tous les jours rend nos tristes existences pitoyables, on doit parfois ajouter un peu de Tabasco dans la sauce à spaghetti que constitue notre routine quotidienne.

Et par «ajouter du Tabasco», on veut bien sûr dire «acheter sur Amazon des objets sexuels bizarres qui procureront des sensations inédites à vos proches lorsqu’ils ou elles consentiront à ce que vous leur entriez l’objet en question dans un de leurs orifices».

Bien sûr, la St-Valentin est vraiment très bientôt, alors pour ceux qui n’ont pas Amazon Prime, il faudra patienter quelques jours de plus pour ressentir les sensations inédites en question.

Voici quelques suggestions d'achat:

Un vibromasseur digital

Disponible en plusieurs couleurs, il est fait en silicone et sa vitesse est ajustable. Super!

Des stimulateurs urétraux pour messieurs (évidemment)

Une gamme de diamètres allant de 6 mm pour les débutants à 10 mm pour les experts est offerte aux aventuriers de l’urètre.

Un vibrateur en forme d’aubergine

Ce qui est drôle, c’est que sur les réseaux sociaux, on utilise souvent l’emoji d’aubergine pour signifier un pénis. Allons-nous bientôt utiliser l’emoji de pénis pour parler d’aubergines? Hihihi.

Des calepins de raisons pour lesquelles on veut faire l’amour

OK, c’est pas siiiiiiii bizarre. Et c’est même un peu cute. Mais avouez que vous ne saviez pas que ça existe. Nous non plus.

Des gants de masturbation

Non, ce ne sont pas des gants de vaisselle d’extra-terrestres. Il s’agit plutôt de gants de polyester aux reliefs exotiques que l’on dit idéaux pour les amoureux ou la famille. Oui, oui, la famille...

Un pénis-vulve (ou un vulve-pénis, c’est selon)

Vous êtes du genre à hésiter entre la salade de chou crémeuse ou la traditionnelle chez St-Hubert? Ce jouet est pour vous!

Un genre de harnais pénien

Cette chose permet (entre autres) de retenir le prépuce des hommes, ce qui procurerait les avantages de la circoncision, tout en évitant celle-ci. Eh ben...

Une chaise multi-fonctions

Un graphique sur la page Amazon illustre la variété de positions que cette chaise permet de réaliser et franchement, c’est impressionnant.

Un vibromasseur doté d’une hélice

Quoi de mieux qu’une hélice qui tourne pour détendre vos épaules, votre colonne vertébrale, vos chevilles et peut-être plus... Qui sait?

Un dé de positions sexuelles

Ce n’est peut-être pas la suggestion la plus coquine du lot, mais ce bon vieux dé multi-faces mettra certainement du piquant dans votre chambre à coucher.

