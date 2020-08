Les grands qui nous ont quittés depuis le début de 2020

2020 n’est pas la plus douce des années.

En plus des multiples événements difficiles et de la pandémie qui accablent notre planète depuis début janvier, nous avons dû dire au revoir à des artistes et à d'autres personnalités marquantes issues de plusieurs milieux.

Voici 18 grands qui nous ont quittés dans la première moitié de l'an 2020:

Neil Peart | 12 septembre 1952 - 7 janvier 2020

Le percussionniste et virtuose du célèbre trio de rock progressif canadien Rush a succombé à un cancer du cerveau à l’âge de 67 ans. En plus de jouer de la batterie pour le groupe, il était considéré comme le parolier le plus prolifique de la formation.

Thérèse Tanguay (Maman Dion) | 20 mars 1927 - 17 janvier 2020

L’animatrice et cuisinière hors pair nous a quittés à l’âge vénérable de 92 ans. Celle qu’on appelait affectueusement Maman Dion était mère de 14 enfants, dont Céline Dion, 32 petits-enfants, 48 arrière-petits-enfants et six arrière-arrière-petits-enfants.

Kobe Bryant | 23 août 1978 - 26 janvier 2020

Kobe Bryant, vedette de la NBA, est tristement décédé avec l’une de ses trois filles dans un écrasement d’hélicoptère à l’âge de 41 ans. Il avait notamment évolué pendant 20 ans au sein des Los Angeles Lakers. Quintuple champion NBA, il est l’un des sept joueurs à avoir inscrit plus de 30 000 points en carrière.

Kirk Douglas | 9 décembre 1916 - 5 février 2020

Figure marquante du cinéma américain, le père de l’acteur Michael Douglas est décédé à l’âge de 103 ans. L’icône de l’âge d’or d’Hollywood a joué dans plus d’une centaine de films, dont certains des plus grands classiques du cinéma.

Max Von Sydow | 10 avril 1929 - 8 mars 2020

L’acteur franco-suédois, qui a tourné dans une dizaine de films du Suédois Ingmar Bergman avant d’entamer une carrière à Hollywood, est décédé à 90 ans. On a pu le voir dans des films et séries télévisées grandement populaires, comme L’Exorciste, Star Wars: Le réveil de la force, Shutter Island et Games of Thrones.

Kenny Rogers | 21 août 1938 - 20 mars 2020

La légende du country s’est éteinte à 81 ans. La carrière du chanteur s'est étalée sur six décennies, lui donnant 24 succès numéro un et lui permettant de vendre plus de 50 millions d'albums.

Albert Uderzo | 25 avril 1927 - 24 mars 2020

Le dessinateur d’Astérix a rejoint dans la mort son cocréateur de la célèbre série de bandes dessinées. Il avait 92 ans. L’œuvre a été déclinée, entre autres, au cinéma, en dessin animé, en parc d’attractions, en jouets et en jeux vidéo.

Mark Blum | 14 mai 1950 - 25 mars 2020

Le comédien, surtout connu pour ses rôles dans Crocodile Dundee, Desperately Seeking Susan et, plus récemment, dans la série You, est décédé des complications de la COVID-19 à l’âge de 69 ans.

Ghyslain Tremblay | 30 avril 1951 - 7 avril 2020

Décédé à 68 ans, on a pu voir l’acteur Ghyslain Tremblay dans une grande variété de projets comme L’amour qui tue de Janette Bertrand et La petite vie. Il a aussi gagné un Gémeaux grâce à la qualité de son travail dans Le parc des braves.

Claude Lafortune | 5 juillet 1936 - 19 avril 2020

L’artiste a animé L’Évangile en papier au milieu des années 1970 ainsi que Parcelles de soleil, une quinzaine d’années plus tard, à Radio-Canada. Très nombreuses, les œuvres de papier de ce diplômé de l’École des Beaux-arts ont souvent été remarquées. Il est décédé à 84 ans.

Little Richard | 5 décembre 1932 - 9 mai 2020

Connu pour ses succès comme Tutti Frutti et Long Tall Sally, le pionnier du rock and roll Little Richard est décédé à l’âge de 87 ans. Richard Wayne Penniman, de son vrai nom, est considéré par plusieurs légendes du Rock, dont Mick Jagger, comme une grande inspiration.

Renée Claude | 3 juillet 1939 - 12 mai 2020

La chanteuse et grande artiste est décédée à l’âge de 80 ans. Elle a chanté des textes de Jean-Pierre Ferland, Stéphane Venne, Luc Plamondon et plusieurs autres. Elle s’est aussi laissée tenter par le théâtre, l’opéra, la télévision et le cinéma.

Monique Mercure | 14 novembre 1930 - 17 mai 2020

La comédienne Monique Mercure est décédée à l'âge de 89 ans. Pendant plus de 60 ans, elle a brillé sur les planches et à l’écran et est même devenue, en 1977, la première Québécoise à remporter le prestigieux Prix d’interprétation féminine du Festival de Cannes.

Michelle Rossignol | 4 février 1940 - 18 mai 2020

L’actrice, qui a succombé à un cancer à l’âge de 80 ans, a brillé autant au petit et au grand écran que sur les planches de dizaines de productions. Elle a été directrice du Théâtre d’Aujourd’hui pendant dix ans et enseignante pendant une quinzaine d’années à l’École nationale de théâtre du Canada. Elle a été décorée de l’Ordre du Canada, en 1991, puis de l’Ordre national du Québec, en 2001.

André Cartier | 24 décembre 1945 - 22 mai 2020

L'acteur, souvent reconnu pour son rôle d'André dans la série pour enfants Passe-Partout, s'est éteint à 74 ans. On a aussi eu la chance de le connaître dans des séries comme Pop Citrouille, Peau de banane et Entre chien et loup.

Yves Létourneau | 27 avril 1926 - 26 mai 2020

Nous ayant quittés à l’âge de 94 ans, le journaliste sportif et comédien a marqué le paysage télévisuel québécois avec des rôles comme Polycarpe dans Le Pirate Maboule et sa présence comme commentateur sportif à CKAC et à La Presse.

Andrée Champagne | 17 juillet 1939 - 6 juin 2020

L’ex-comédienne et ex-politicienne est décédée à l’âge de 80 ans. Elle s’était fait connaître grâce à son rôle de Donalda dans la mythique série télévisée Les Belles Histoires des pays d'en haut.

Hubert Gagnon | 29 septembre 1946 - 7 juin 2020

L'icône du doublage au Québec est décédée à l’âge de 73 ans. Il a interprété le célèbre personnage de Homer dans la traduction québécoise des Simpsons. Il doublait aussi les voix de Mel Gibson, Robert De Niro et Richard Gere, entre autres.

Grant Imahara | 23 octobre 1970 - 3 juillet 2020

Connu dans la populaire émission MythBusters, l’animateur, ingénieur électrique, roboticien et spécialiste en effets spéciaux est décédé à 49 ans d’un anévrisme cérébral.

Naya Rivera | 12 janvier 1987 - 8 juillet 2020

L’actrice et chanteuse américaine a été découverte par le grand public avec son personnage de Santana Lopez dans la populaire série Glee. Elle est décédée à 35 ans d’une noyade accidentelle.

Kelly Preston | 13 octobre 1962 - 12 juillet 2020

L'actrice et chanteuse américaine est décédée à 57 ans, après une bataille de deux ans contre un cancer du sein. Elle aura joué dans 11 séries télévisées et dans une quarantaine de films. Son mari depuis 1991, John Travolta, a annoncé son décès sur sa page Instagram le 13 juillet 2020.

