15 citations touchantes de Dany Turcotte lors de son entrevue de départ à «Tout le monde en parle»

Celui qui a été fou du roi pendant presque 17 ans à Tout le monde en parle, Dany Turcotte, était l’invité de Guy A. Lepage dimanche soir.

L’humoriste s’est expliqué sur sa démission qui en a surpris plusieurs la semaine dernière.

Voici 15 citations touchantes à retenir de l’entrevue de Dany Turcotte:

1. «Ça fait bizarre d’être assis l’autre bord. Je me sens comme dans un cauchemar, ou un rêve.»

2. «C’est encore trop tôt [pour dire comment je vais]. Je suis encore un peu fragile, ce n'est pas une décision facile à prendre. C’est comme un deuil. Je suis fragile émotivement, mais je suis content d’être ici.»

3. Par rapport à la question «malhabile» posée à M. Camara, Dany Turcotte a déclaré: «Dans ma famille, on dédramatise comme ça, l’humour, ça fait partie de nos vies. Dans les pires drames, même la mort de mon père, on fait des blagues. Je ne sais pas si c’est sain, mais ça fait du bien.»

4. «Je pensais le faire sourire, tout simplement, en lui rappelant l’origine de cette histoire épouvantable, j’avais toute l’empathie du monde pour lui, il a tout mon respect. Je croyais qu’il allait peut-être sourire, mais il n'était peut-être pas là dans son cheminement et je le comprends très bien aussi, c’est pour ça que c’était malhabile.»

5. «Ça fait 16 ans et demi que je suis assis dans le hot seat, un poste polarisant. Chaque saison, j’avais 4-5 événements qui se passaient pour lesquels je recevais des bêtises pendant 4 jours. J’étais tanné, cette controverse, c’était la goutte qui a fait déborder le vase. J’avais besoin de calme et de douceur.»

6. «La semaine dernière, Hugo Dumas a écrit un article sans compassion et disant que je n’avais pas de jugement. C’est comme s’il devenait la courroie de compassion des haters. Je me suis dit, ça va repartir encore. Après cet article, je me suis donné 24 heures. Je me suis dit, si après 24 heures, ma lettre de démission s’écrit facilement, je vais partir. Elle s’est écrite en cinq minutes.»

7. «Je n’ai pas eu de pression de personne. Je me suis choisi moi-même.»

8. «Chaque semaine, je reçois tellement de haine. Il y a un problème avec les réseaux sociaux. C’est peut-être juste 5% des gens qui écrivent des bêtises, mais il faudrait donner des cours de conduite depuis le primaire.»

9. «Est-ce que je suis devenu moins bon et pas assez méchant avec les années? Oui, comme un chien qui finit par se dompter, tu te tournes la langue comme 15 fois et tu deviens moins efficace. J’avais perdu ma confiance.»

10. «J’avais l’impression qu’il faisait -40 dans le studio et que chaque fois que je parlais, il y avait de la glace qui sortait de ma bouche.»

11. «C’est sûr qu’il y a eu des cartes malhabiles, mais ça faisait partie de mon rôle de déranger, d’être irrévérencieux. Le monde a beaucoup changé en 16 ans.»

12. Revenant sur son coming out public pendant un épisode de Tout le monde en parle: «Certains invités lançaient des pointes sur mon homosexualité. C’est dur un coming out, c’est comme sortir de la honte, c’est comme dire... je suis comme ça», a lancé l’ancien fou du roi alors que sa voix a été brisée par l’émotion.

13. «Dominique, c’était mon frère, je m'ennuie beaucoup de lui, surtout actuellement», a confié l'animateur qui s'ennuie de son grand ami décédé en 2016.

14. «Je ne veux plus être sous le microscope des gens pendant 2 heures 30.»

15. «J’ai plein de projets qui m’allument, je ne suis pas mort, ne vous inquiétez pas.»

L’équipe de Tout le monde en parle avait préparé un montage des meilleurs moments de Dany Turcotte durant ses 16 ans dans la chaise du fou du roi.

En terminant, Guy A. Lepage a aussi pris un moment pour remercier personnellement celui qui était simplement son collègue au départ, mais qui est maintenant un grand ami et le parrain de son plus jeune enfant.

