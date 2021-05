Damien Robitaille impressionne avec sa reprise la plus ambitieuse à ce jour

Malgré les circonstances incertaines dans lesquelles nous vivons depuis maintenant plus d’un an, il y a au moins une chose sur laquelle on peut compter.

Damien Robitaille.

Le chanteur franco-ontarien a décidé de profiter de la pandémie pour mettre un peu de musique dans nos vies.

Le 16 mars 2020, l'interprète de Mot de passe a lancé sa série Chanson du jour de façon très appropriée avec une reprise de la pièce Isolation de John Lennon.

Depuis, presque chaque jour, on a eu droit à un nouveau morceau partagé par l’homme orchestre sur ses réseaux sociaux.

Parmi les chansons revisitées, on a retrouvé des pièces du Québec et d’ailleurs, du rock, de la pop, du country, du folk, du rap, et même Pump Up The Jam, sa vidéo qui lui a valu du succès aux quatre coins du globe.

Dimanche, M. Robitaille a partagé sa 200e chanson du jour, et il n’y est pas allé de main morte.

Plutôt que de reprendre une chanson d'un seul artiste, Damien a repris We Are The World, une pièce englobant les voix de toutes les plus grandes vedettes de la musique des années 80. Au lieu de faire seulement un extrait, il a choisi de recréer la pièce dans son intégralité, en imitant toutes les voix. De jamais vu depuis André-Philippe Gagnon.

Au moment de l’écriture de ces lignes, la version de We Are The World de Damien Robitaille a été vue plus de 170 000 fois sur Facebook seulement.

La pièce a aussi été partagée par plusieurs personnalités connues, dont Guy A Lepage, qui a qualifié l'interprète de génie.

Félicitations, Damien Robitaille, pour tes 200 chansons! Aux 200 prochaines!

