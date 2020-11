Les Américains cherchent comment déménager au Canada

Alors que les résultats de l’élection présidentielle américaine tardent à arriver mardi soir, les Américains sont nombreux à rechercher en ligne comment déménager au Canada, comme lors des élections de 2016.

Cependant, cette année, avec la pandémie de COVID-19, immigrer au Canada et obtenir la citoyenneté pourrait être bien plus difficile, a fait savoir le New York Post.

«Jusqu’à nouvel ordre, la plupart des ressortissants étrangers ne peuvent pas voyager au Canada, même s’ils ont un visa de visiteur valide ou une autorisation de voyage électronique», a indiqué le site web d’Immigration et citoyenneté Canada.

Le Canada, qui a un ratio de mortalité par habitant pour la COVID-19 deux fois moins important que celui des États-Unis, autorise exceptionnellement sur son territoire les diplomates accrédités, les membres de la famille immédiate d’un Canadien et les étudiants internationaux, a rappelé le quotidien américain.

Pour autant, même si les restrictions dues à la pandémie actuelle sont levées, le processus ne serait pas plus simple pour les Américains.

Généralement, la voie la plus rapide pour obtenir la citoyenneté canadienne est d’avoir plus d’un an d’expérience professionnelle au Canada. Autrement, les citoyens américains peuvent se marier avec un Canadien, mais les vérifications d’antécédents médicaux et criminels peuvent prendre du temps, a signalé le média.

En 2016, la victoire de Donald Trump avait fait planter le site internet d’Immigration et citoyenneté Canada, ont notamment mentionné Yahoo! News et le New York Post.

