Les lamas pourraient tous nous sauver de la COVID-19

Des chercheurs de Berlin auraient enfin trouvé la solution miracle à la pandémie mondiale dans laquelle on est plongés depuis plus d'un an.

Les tests en laboratoire auraient confirmé que les anticorps «Winter», retrouvés chez les lamas, pourraient neutraliser non seulement le virus mais aussi ces variants.

Le traitement serait complémentaire au vaccin et viendrait cibler une protéine spécifique du virus afin d’éviter qu’elle ne s’en prennent à l’organisme. Ces anticorps sont exceptionnellement petits, ce qui leur permet de s’attaquer à une partie spécifique du virus.

«Leur petite taille leur permet d’atteindre des cibles plus difficiles d’accès avec des anticorps conventionnels», a déclaré Xavier Saelens, chef du groupe VIB-UGent qui est à l’origine de la découverte.

Les études en laboratoire ont démontré que les anticorps montraient une forte activité de neutralisation contre le variant Delta.

Lancés la semine dernière, les essais cliniques sur des volontaires et des patients hospitalisés devraient montrer des résultats similaires à l’étude selon les chercheurs.

