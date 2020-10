Un influenceur de 33 ans qui ne croyait pas à la COVID-19 en meurt

Attention, ce texte contient beaucoup de triste ironie.

L’influenceur et instababe Dima (Dimitri) Stuzhuk, 33 ans, est décédé vendredi lorsque son coeur n’a plus été en mesure de supporter l’attaque du coronavirus.

L’Ukrainien, spécialiste de la mise en forme, était suivi sur Instagram par plus d’un million de personnes et il avait quelques fois émis des doutes sur la sévérité du coronavirus, comme le rapporte The Independent. Il avait continué à voyager malgré la pandémie mondiale, et c’est d’ailleurs en voyage que la maladie s’est déclarée.

• À lire aussi: 44 jeunes américains partis en «springbreak» en pleine pandémie sont maintenant atteints par la COVID-19

Alors qu’il se trouvait en Turquie le 8 octobre, Dima Stuzhuk s’est réveillé en pleine nuit avec une enflure sur le cou et de la difficulté à respirer, en plus d’avoir mal à l'estomac. De retour en Ukraine, et après avoir commencé à tousser, il a passé le test pour le coronavirus, qui s’est avéré positif.

L’homme très musclé a alors été hospitalisé et, huit jours plus tard, le père de trois enfants est rentré chez lui avec un petit respirateur fourni par ses médecins. Il a alors choisi d’envoyer un long message mettant en garde la population contre la COVID-19.

Comme il le raconte dans sa publication Instagram mise en ligne il y a à peine quatre jours, il croyait alors s’en tirer.

«J'étais de ceux qui pensaient que la COVID-19 n'existait pas... jusqu'à ce que je tombe malade», explique-t-il. «La COVID-19 n’est pas une maladie légère et éphémère! Mon taux d’oxygène est très bas et très critique, mais mon état est stable.»

• À lire aussi: Un Italien atteint de la COVID-19 nous dit de ne pas prendre le virus à la légère

Il ne se doutait pas, alors, qu’il s’agirait de sa dernière photo publiée sur le réseau social qui l’a rendu célèbre.

En effet, le lendemain, son état s’est détérioré de manière draconienne. Le coronavirus ayant provoqué des complications cardiaques, l'influenceur a été ramené d'urgence à l'hôpital.

C’est son ex-femme, la mère de ses trois enfants, qui a annoncé la triste suite des choses, également sur Instagram.

• À lire aussi: «J’ai eu peur, j’ai eu envie de me défiler»: le témoignage poignant d’une infirmière québécoise

«L’état de Dima est extrêmement grave, et on ne peut rien faire pour lui. J'ai fait tout mon possible pour que le père de mes trois enfants vive. Mais plus rien ne dépend de moi maintenant», a écrit Sofia Stuzhuk à ses 5 millions d’abonnés jeudi.

Puis, quelques heures plus tard, vendredi, elle annonçait le décès de son ancien mari.

«Dima n'est plus avec nous. Son cœur n'a pas pu le supporter», a rédigé la femme en légende d'une magnifique photo de famille où on voit le couple avec ses trois jeunes enfants.

Soyez prudents!

À VOIR AUSSI

Wash your hands - The song:

s

La COVID «c'est toute de la bullshit»:

s

Le Sac chez les antimasques: