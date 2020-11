Ce musicien reprend des classiques des Beatles avec ses trois fils et ils s’en viennent pas mal bons

Confiné chez lui comme tout le monde au mois de mars, Manuel Gasse a saisi l’occasion pour mettre sur pied un projet père-fils dont ses garçons se souviendront toujours.



L’auteur-compositeur-interprète Manuel Gasse roule sa bosse dans le milieu de la chanson depuis le début des années 2000.

Quand la pandémie de COVID-19 lui a fait perdre tous ses contrats et que les écoles ont fermé à la mi-mars, plutôt que de rester les bras croisés à ne rien faire, il s’est à jammer avec ses fils.



Résultat: un première reprise des Beatles, I Feel Fine, qui connaît un succès inespéré en vidéo sur Facebook.



Leur deuxième reprise, Let It Be, devient encore plus populaire sur le réseau social. Le Sgt Pepper's Lonely Gasse Boys Band est lancé!



Oui, ils ont même une page Facebook.

Au fil des semaines et des mois, plusieurs incontournables du Fab Four ont ainsi été revisités par la famille Gasse.



Parmi ceux-ci, While my Guitar Gently Weeps, Hey Jude, Yesterday, A Day in the Life et Can't buy me Love.

Mais le plus étonnant là-dedans, c’est que Philibert (le grand de 14 ans qui joue de la basse) et Lévi (celui de 10 ans qui joue de la batterie) n’ont commencé à apprendre leur instrument qu’au début du confinement.



Et Eli-Yan (le moyen de 11 ans aux claviers) n’a jamais pris de leçons.

Saluons également les apparitions toujours amusantes de Marik (7 ans), de sa maman et de sa petite soeur Elsie.

Depuis cet été, plein de médias québécois ont parlé d’eux, dont TVA Nouvelles et RDI.

Ils ont également été invités aux émissions Belle et Bum et Format Familial, à Télé-Québec.

Bref, le Sac de Chips est probablement dernier sur la nouvelle dans ce cas-ci. Mais vous connaissez le proverbe: pierre qui roule n’amasse pas mousse.



Leur dernière vidéo, dans laquelle ils reprennent une pièce un peu plus méconnue de l’album Abbey Road, You Never Give Me My Money, a été lancée ce lundi et le contraste avec la mi-mars est frappant:

Longue vie au Sgt Pepper's Lonely Gasse Boys Band!

