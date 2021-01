9 personnes qu’on ne s’attendait pas à voir au Bye Bye 2020

Comme c’est maintenant la tradition, le Bye Bye 2020 nous réservait quelques surprises parmi ses invités.

Les cinq acteurs et humoristes principaux, François Bellefeuille, Sarah-Jeanne Labrosse, Mehdi Bousaidan, Claude Legault et Guylaine Tremblay ont été rejoints par d’autres artistes dont on salue le talent.

On pense entre autres à Geneviève Schmidt (Poche Canada), Preach (En audition avec Simon), Pierre-Yves Roy-Desmarais (à la chanson thème) et Richardson Zéphir (les meilleures faces pendant En audition avec Simon et «le jeune en short» dans le sketch sur le profilage).

Preach et Richardson Zéphir

Mais en plus de ces ajouts à l’équipe, des personnages cultes et des personnalités sont venus faire un tour dans la revue de fin d’année.

Voici donc les 9 personnes qu’on ne s’attendait pas à voir au Bye Bye:

Des rôles mythiques

1. Marc Dupré en Kevin Parent

L’ancien imitateur a ressorti son Kevin Parent, le temps de nous présenter sa limonade qui a un p’tit kekchose.

2. Les Bougons au complet en Gaspésie

Quel bon flash d’envoyer nos bougons nationaux sur les plages de la Gaspésie. Du bonbon. «Pu besoin de fourrer le gouvernement, il se fourre tout seul!»

3. Widemir Normil en chef de police

Beau clin d’oeil à Escouade 99 dans ce super sketch sur le profilage racial. On salue également Daniel Savoie et son policier qui ressemblait dangeureusement à un certain Patrice Lemieux...

4. M. Caron

Le fameux petit vieux de RBO, interprété par Yves P Pelletier, est revenu le temps d’une soirée, comme dans les Bye Bye de RBO au milieu des années 2000. Parfait pour un sketch en CHSLD.

Des caméos efficaces

5. Fouki

Le rappeur est venu faire un bout sur la toune de la PCU, un des rares numéros musicaux de la soirée.

6. Julie d’OD, la vraie

«J’viens-tu de me faire friendzoner par quelqu’un qui frencherait une truite si elle avait des boules?»

7. Georges Laraque

Celui qui a affirmé qu’il se passerait du vaccin après avoir contracté la COVID-19 est apparu dans le sketch sur les complotistes.

8. Laurent Duvernay-Tardif

Le footballeur, médecin, mécène, conférencier et plein d'autres affaires a joué son propre rôle en CHSLD avec M. Caron.

Bon, il est souvent partout, alors on s’attendait à le voir dans une revue de fin d’année... on avait prévu son apparition à Infoman, mais pas au Bye Bye!

9. Et en boni: Stéphane Rousseau

L’humoriste nous a offert un Jay Du Temple coloré. 10 points pour son gros kit baroque à la fin du numéro.

